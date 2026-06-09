Anyaország, Videók :: 2026. június 9. 17:06 ::

Ki kelt itt valójában gyűlöletet? - kérdezte Dúró Dóra a fideszesektől és a tiszásoktól

A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyalt az Országgyűlés.

A Fideszt hiteltelenné tették a mindenki mást elnyomó és fontos témákat lezüllesztő plakátkampányai, Magyar Péter újságírókat fenyegető, más véleményen levőket kigúnyoló stílusa pedig a Tisza Párt kettős mércéjét jelzi.

Eközben a Mi Hazánk elnökének nem lehet Facebook-oldala, nincs lehetősége védekezni az őt gyalázók ellen. Mindezt szóvá téve érvelt a párt elnökhelyettese a valódi megtisztulás és az érvekre épülő politikai kommunikáció mellett.