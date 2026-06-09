Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 9. 16:15 ::

Az izraeli pénzügyminisztert is kitiltották Franciaországból

Az izraeli pénzügyminisztert, Becalel Szmotricsot is kitiltották Franciaországból, amiért aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását, és nyíltan követeli Gáza újbóli elfoglalását - jelentette be kedden Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

Ő a második izraeli kormánytag, akire ilyen intézkedés vonatkozik, miután május 23-án az ultranacionalista, szélsőjobboldali Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert már eltiltották attól, hogy Franciaország területére lépjen. Őt azért, mert közzétett egy felvételt, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja a Global Sumud segélyflottilla Gázába tartó, a tengeren elfogott és őrizetbe helyezett aktivistáit.

"Becalel Szmotrics aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását, amit nyíltan hirdet, valamint új telepek létrehozását Ciszjordániában, Gáza újbóli elfoglalását, a Palesztin Hatóság gazdasági összeomlását és annak káros következményeit a palesztin népre nézve: ez egy olyan politika, amelyet a nemzetközi közösség túlnyomó többsége, amely határozottan elkötelezett a kétállami megoldás mellett, nem tud elfogadni" - írta a francia diplomácia vezetője az X közösségi oldalon. "Négy telepes szervezet vezetőjének és 21 erőszakos telepesnek" szintén megtiltottuk a belépést Franciaországba - tette hozzá.

Barrot azt is jelezte, hogy "új szankciókat vezettek be az újabb ciszjordániai telepek és az erőszak fokozódásáért felelős személyek ellen" közösen az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával, Új-Zélanddal és Norvégiával. A miniszter nem részletezte az intézkedéseket, és nem nevezte meg a célzott személyeket.

Az öt ország már 2025. június 10-én bejelentette, hogy kitiltják a területükről a két izraeli minisztert, "erőszakra való uszítással" vádolva őket palesztinok ellen, elsősorban Ciszjordániában. Az izraeli kormány akkor elítélte ezeket a szankciókat, "botrányosnak" minősítve azokat.

(MTI nyomán)