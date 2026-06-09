Külföld, Gazdaság :: 2026. június 9. 13:22 ::

Egyre borúlátóbban ítélik meg a gazdasági kilátásokat az európai fogyasztók egy nemzetközi felmérés szerint

Az európai fogyasztók egyre borúlátóbbak, az emelkedő energiaárak, a geopolitikai feszültségek tovább súlyosbítják az évek óta tartó inflációs nyomást, a pesszimizmus a harmadik egymást követő évben nőtt, mértéke 2026-ban elérte az 56 százalékot a 2025-ös 54 és a 2024-es 49 százalék után - közölte a Boston Consulting Group (BCG) kedden az MTI-vel a fogyasztói hangulat felmérése alapján.

Lakatos-Török György, a BCG partnere a közleményben jelezte, bár a kutatás ezúttal Magyarországra nem terjedt ki, a magyar fogyasztó "borúlátó, amikor megkérdezik, de optimista, amikor költ". Az első negyedévben miközben a fogyasztói bizalom az európai átlaggal egybevágóan negatívan alakult, az év eleje óta csaknem 5 százalékkal bővülő kiskereskedelmi forgalom más képet mutat. A jelek szerint a magyarok a zsebükkel bizakodóbban szavaznak, mint a megkérdezéseken - tette hozzá.

A BCG immár harmadik alkalommal készítette el éves európai fogyasztói hangulat felmérését, legutóbb 11 európai ország, több mint 20 ezer fogyasztóját kérdezték meg.

A nemzetközi felmérés szerint a vizsgált 12 kategóriában az elmúlt hat hónapban csak az élelmiszerek (+11 százalékpont) és a háziállat-gondozás (+12 százalékpont) mutatott nettó kiadásnövekedést, bár ezek a növekedések is inkább az áremelkedések, mintsem a volumennövekedés számlájára írhatóak. Minden más kategória stagnál vagy csökken, a legmeredekebb visszaesés a divat (-25 százalékpont), az alkohol (-23 százalékpont) és a csomagolt snackek (-18 százalék) terén tapasztalható.

A közlemény szerint az idősebb generációk lényegesen nagyobb mértékben csökkentik a nem létfontosságú kiadásaikat, mint a fiatalabbak: a következő hat hónapra vetített nettó kiadási mutató -13 pont az X generáció (a 46 és 61 évesek) és a Baby Boomerek (62-80 évesek) körében, szemben a Z generáció (14-30 évesek) és a Millenniumiak (30-45 évesek) -2 pontjával.

A kiadások csökkenésének trendje generációktól függetlenül még a gazdasági helyzet javulása esetén is fennmaradhat. Egy hipotetikus, 10-15 százalékos jövedelemtöbblet esetén is a fogyasztók közel fele mondta, hogy inkább megtakarítana, mint költene - hívták fel a figyelmet.

Hozzáfűzték, a pénzügyi nyomás a használtcikk-vásárlás felé is tereli a fogyasztókat. Az európaiak közel fele (47 százalék) vásárol használt termékeket. Közülük 46 százalék a megtakarítást jelöli meg elsődleges motivációként, míg csupán 17 százalék hivatkozik környezeti szempontokra.

Kitértek arra, hogy a fogyasztók kétharmada szerint az egészség és wellness rendkívül fontos, 29 százalékuk az elmúlt évben többet költött étrend-kiegészítőkre. Majdnem fele - 46 százalékuk - kevesebb alkoholt fogyaszt, vagy fontolgatja az alkoholfogyasztás csökkentését.Az európaiak mintegy háromnegyede már ismeri a GLP-1 típusú étvágycsökkentő gyógyszereket, és minden negyedik megkérdezett arról számolt be, hogy már használ ilyen készítményt, vagy komolyan fontolgatja annak alkalmazását.

A felmérés szerint sokan magasabb minőségi elvárásokat támasztanak háziállatuk táplálékával szemben, mint a sajátjukkal, a megkérdezettek 60 százaléka hajlandó többet fizetni jó minőségű háziállateledelért, és 68 százalékuk szeretné, ha a csomagoláson jól felismerhetően szerepelnének az összetevők.

A termékekről való tájékozódásban 2024 óta megnégyszereződött a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) eszközök szerepe. A fogyasztók 8 százaléka számolt be arról, hogy rendszeresen használja ezeket vásárlási döntései során. A közösségi média a leggyorsabban növekvő tájékozódási csatorna. A Z generáció és a millenniumiak közel harmada az Instagramot, 27 százalékuk pedig a TikTokot használja divattermékek keresésekor - szemben az idősebb fogyasztók 11, illetve 6 százalékával - írták a közleményben.

A Boston Consulting Group (BCG) a világ vezető vállalataival és szervezeteivel dolgozik együtt. A több mint 60 év alatt felhalmozott szakértelmet ötvözi a mesterséges intelligencia valós üzleti alkalmazásával, amelyet saját szakértőik alakítanak és fejlesztenek. Vezérigazgatókkal és felsővezetőkkel együttműködve olyan átalakulásokat valósít meg világszerte számos iparágban, amelyek javítják a teljesítményt, fejlesztik a szervezeti képességeket, és hosszú távon is fenntartható eredményeket hoznak.

A BCG árbevétele 2025-ben 14,4 milliárd dollár volt. Alkalmazottainak száma globálisan 33 500 fő, a vállalat 1997 óta van jelen Magyarországon.