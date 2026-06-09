Háború :: 2026. június 9. 14:15 ::

Kreml: az amerikai közvetítés szünetel, az európai közvetítés feltételei pedig elfogadhatatlanok

Ukrajna ügyében az amerikai közvetítés szünetel - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Jelenleg a közvetítési folyamat az ukrajnai irányban szünetel" - fogalmazott Peszkov.

"Ugyanakkor az amerikai tárgyalók folytatják a kapcsolattartást. A kapcsolatok a rendelkezésre álló csatornákon keresztül velünk és az ukránokkal is folytatódnak" - tette hozzá.

Elfogadhatatlanok az európai közvetítés feltételei

A Kreml elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek az ukrajnai konfliktus rendezéséért - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

"Ami az európaiak közvetítői szerepét illeti, úgy tűnik, egyelőre még messze vannak attól, hogy készen álljanak a közvetítésre. Először is, a közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen, és természetesen számunkra elfogadhatatlan" - mondta.

"A lényeg az, hogy egyelőre azt látjuk, hogy az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra" - nyilatkozott.

(MTI)