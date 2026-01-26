Friss hírek :: 2026. január 26. 12:02 ::

Undorító szatír a miskolci villamoson

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt, aki a villamoson utazó nőhöz érintette intim testrészét.

A vádirat szerint a vádlott 2025. augusztus végén délután egy miskolci áruházban felfigyelt egy nőre, aki megtetszett neki, ezért követte, majd felszállt utána a villamosra.

A sok utas miatt zsúfolt volt a jármű. A vádlott ezt arra használta, hogy egyre közelebb ment a sértetthez, és szorosan mellé állt. A nadrágján lehúzta a cipzárt, elővette a nemi szervét, amelyet hozzáérintett a nő jobb kezéhez. A sértett érezte, hogy hozzáértek, lenézve meglátta a vádlott intim testrészét, megijedt, és rákiáltott. A vádlott a megállóba érkező villamost azonnal elhagyta.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.