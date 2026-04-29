Anyaország :: 2026. április 29. 10:54 ::

Belőttek egy solymári óvodába

Ismeretlen eszközzel belőttek a solymári kék óvoda épületébe kedden kora délután, a feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta - közölte a Solymári Polgármesteri Hivatal szerdán a Facebook-oldalán.

Mint írták, az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át; a lövedék a helyiség faláról a földre esett, személyi sérülés nem történt.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek, és a feltételezett elkövetőt előállították.

A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel a polgármesteri hivatal nem rendelkezik több információval, ha a későbbiekben kapnak tájékoztatást, azt haladéktalanul megosztják - írták.

(MTI)