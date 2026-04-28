Fejbe lőtte magát egy férfi a pécs-vasasi lőtéren

Megdöbbentő esetről szerzett tudomást a Bama.hu – fejbe lőtte magát egy szentlőrinci férfi a pécs-vasasi lőtéren. A beszámolók szerint pár nappal a 43. születésnapja után, április 26-án utazott a lövészetre, ahol saját maga ellen fordította a fegyvert, a helyszínről kórházba szállították, ám olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a hétfői nap során elhunyt.

Az OMSZ kommunikációs referense azt közölte, hogy a férfit a helyszínről súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

2020-ban az egyik budapesti lőtéren történt hasonló tragédia: egy 21 éves férfi váratlanul a fejéhez fogta a fegyvert, miközben épp a lövéssorozata felénél járt oktatójával. Az oktató épp javaslatokat adott az élménylövészetre érkező férfinak, aki egy speciális csomagra fizetett be. Először járt a lőtéren, egy elbeszélgetésen is részt vett, mielőtt lőni engedték, ám semmi furcsát nem tapasztaltak a viselkedésében.