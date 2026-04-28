Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. április 28. 17:32 ::

Kárpátalján találkozna Magyar Péter Zelenszkijjel

Június elejére találkozót kezdeményezek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban. A találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásukat – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke, aki a mai napon Beregszász polgármesterét fogadta Budapesten.

Babják Zoltán a kárpátaljai magyarok helyzetéről és a háborús szörnyűségekről tájékoztatta Magyart.

– Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére – írta Magyar, hozzátéve, hogy „ha ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk, azzal bizonyosan új fejezetet nyithatunk az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban”.

Magyar szerint az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatók, de nem elegendők, ugyanis Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás, „a magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem”, továbbá „a nyilvános megszólalásban hivatalos személyek – például iskolaigazgatók vagy polgármesterek – továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket”.

– Innen is bátorítom az ukrán vezetést, hogy a fenti területeken is merjen nagyot lépni az európai értékek és a valódi szabadság és egyenlőség felé – írta Magyar, aki reméli, hogy az ukrán kormány eleget tesz a meghívásnak.

(24 nyomán)