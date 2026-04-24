Publicisztika :: 2026. április 24. 17:32 ::

Balliberálisok akcióban

Miközben Magyar Péter minden idegszálával igyekszik megfelelni annak a színes társaságnak, amely hatalomra juttatta, vannak azért, akik duzzognak, hogy a baloldal teljesen kiszorult a Parlament falai közül.

A Mi Hazánk javaslatára az új Országgyűlés a Szent Koronára is esküt tesz, ez pedig az egy százalékot is alig elérő DK egyik oszlopos tagjánál, Gy. Németh Erzsébetnél igencsak kiverte a biztosítékot.



Lannert és Magyar. Miután a Fidesz a szó szoros értelmében nevetségessé tette a jobboldali kifejezést, utánuk már csak a vízözön jön (forrás: Magyar Péter / YouTube)

Egy parlamentáris demokráciában a hatalom forrása a nép. Nem egy tárgy. Nem egy jelkép. Nem egy múltból előrángatott, feudális logika szerint értelmezett „szentség”. És most ott tartunk, hogy a Szent Koronát – a szélsőjobb javaslatára – nemcsak piedesztálra emelik, hanem konkrétan BEVISZIK az ülésterembe. Beviszik oda, ahol a népképviseletnek kellene működnie – és ott tesznek rá esküt.

Panaszkodott Facebook-oldalán, majd sokan el is küldték melegebb éghajlatra, de most nem is ez vagy Gy. Németh a lényeg.

Az egyértelmű, hogy a DK felfogása szerinti, keményvonalas, régi vágású baloldalnak valóban vége Magyarországon, ez a hajó elsüllyedt Dobrev pártjának, illetőleg az MSZP-nek a kapitulálásával (na jó, ott van még a Munkáspárt, de ők inkább tekinthetőek múzeumi hagyományőrzőknek, lassan már haragudni is nehéz rájuk), de ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy Magyarországon megszűnt a baloldali gondolat, jobban hozzáigazodik csupán a nyugat-európai változathoz.

Ahhoz a szintén a történelem szemétdombjára jutott Momentum ugyan nem volt elég, hogy tiszta kivonatként lenyomja a torkunkon, de most, a Tisza „színes világával” sokkal inkább van esély a meghonosodásra, mint amikor a lilák nyomták fullba a kretént.

A vicc az, hogy valószínűleg ezt ők maguk is felismerték. A magyar társadalom nem kért egy ízig-vérig balliberális pártból, de egy nagyobb konglomerátumon való élősködés már mást jelent. Ahogy anno az MSZP-nek is megvolt a maga élősködője az SZDSZ képében, úgy a „rendszerváltást nem akadályozó” momentumosok, pankotai lilik, noárok is alakítják, formálják a Tiszát.

Jó példa erre, hogy éppen most jelentették be a Tisza-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterét, a „szivárványos” Lannert Juditot, a balliberálisok legnagyobb örömére.

Nincs könnyű dolga Magyar Péternek, hiszen egy teljesen heterogén szavazótábort kell összetartania, de az egyértelmű, hogy dacára annak, hogy jobboldalinak vallja magát, az oktatásban és a kultúrában a balliberálisok diktálnak. Ismerős? Anno az MSZP baloldalinak hirdette magát, az oktatást és a belügyet mégis a liberálisok irányították.

Izgalmas kérdés, hogy lesznek-e feszültségek ebből a Tisza berkein belül, de az biztos, hogy – menetrendszerű késéssel – megérkezett Magyarországra a nyugat-európai politikai modell, ahol a jobbközép előszeretettel kel nászra a balliberális erőkkel (a „jobboldal” pedig cionista, ezt nekünk már korábban elhozta a Fidesz).

Ebben az országban tényleg nem változik semmi. Majd aztán mégis. Amolyan „jó magyarosan”. De legalább a DK kiesett.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info