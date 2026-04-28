Publicisztika, LMBTQP+ :: 2026. április 28. 18:08 ::

Az ajánlat

Ott tartunk, hogy az oltás szabadon választhatósága esetén bizonyos országokban esély sem látszik az össztársadalmi védettséget biztosító, mesterséges nyájimmunitás elérésére, aminek következményeként a járvány hosszú évekig itt maradhat velünk.

Ezt a meglehetősen rosszul öregedő, „tudományos” állítást nem Dénes bácsi szülte meg a faluvégi talponállóban, hanem az inkább hangzatos, politikai töltetű kijelentéseiről ismert Boldogkői Zsolt molekuláris biológus mondta 2021 januárjában.



Boldogkői Zsolt eredeti foglalkozását messze átlépve osztogat (kéretlen) tanácsokat a leendő Tisza-kormánynak (forrás: YouTube/EgyetemTV)

Magyarázni nem szükséges, hogy a megállapítás végül finoman szólva sem jött be (valószínűleg ezt abban a pillanatban tudta az érintett is, csak a lobbi, ugye…), a járványtól megszabadultunk, Boldogkőitől viszont sajnos nem.

Még meg sem alakult az új Országgyűlés, máris ötletekkel bombázza a törvényhozókat, milyen „tudományos szempontból problematikus” rendelkezések rejtőznek az Alaptörvényben és egyéb jogszabályokban.

A deklaráltan ateista Boldogkői öles Facebook-bejegyzésben jegyezte fel ezeket, természetesen ötleteket is adva, mire kellene változtatni.

A Tisza-kétharmadtól meglehetősen felbátorodtak a párt balliberális támogatói is, melyre Lannert Judit személye rátett még egy lapáttal, valószínűleg ez állhat Boldogkői ötletelése mögött is, de a teljesség igénye nélkül nézzünk meg pár tételét.

Ami leginkább feltűnő volt eszmefuttatásában, az a szokásos irdatlan kettős mérce. Az „áltudományos” és alternatív orvoslás, homeopátia, valamint a természetgyógyászat teljes visszaszorítása, ennek pedig a szöges ellentéte például az „LMBTQ-jogok” területén.

Tagadhatatlan, hogy valóban léteznek kuruzslók, akik a betegek kiszolgáltatottságát kihasználandó, irdatlan összegekbe kényszerítik őket, miközben meg sem gyógyítják szerencsétleneket, de ha már a hatékonyságot akarja vizsgálni a természetgyógyászati szerek, az akupunktúra vagy a homeopátia esetében, miért nem követeli ezt ugyanilyen lelkesen a „hivatalos szerek”, oltások esetében?

Sőt, itt épp ellenkező magatartást tanúsít, a 7. pontban egészen pontosan. „Szakmailag hiteles” álláspontok alapján, „tudományosan” kell döntést hozni az új oltásokról, az új oltásprogramokról, retorziót kilátásba sem helyez, pedig ha elfogadjuk a tényt, hogy az egyik oldalon vannak kuruzslók, miért kellene feltétel nélkül megbízni olyanokban, akik kísérleti vakcinákkal leoltották a fél világot? A kettős mérce, ugyebár…

Ugyanez igaz a műhúsra. Amíg a természetgyógyászatot erőteljesen felügyelné, a műhústól „nem zárkózna el ideológia alapján”, pedig egyáltalán nem ismeretesek a hosszú távú élettani hatásai.

Lannert kinevezésén felbátorodva tudják, mivel nem olyan kritikus a nyíltan ateista Boldogkői, mint például a homeopátiával? Hát persze! Tokkal-vonóval jöhet minden, mi LMBTQ, egészen a homoszexuális párok gyermekneveléséig bezárólag.

Itt pedig konkrétan le is leplezi, mennyire „tudományos” ő, hiszen egy nyílt hazugságot is megfogalmaz: „Nincs ugyanakkor tudományos bizonyíték arra, hogy a homoszexuális párok által nevelt gyermekek fejlődése vagy nemi identitása hátrányosan eltérne a heteroszexuális párok által nevelt gyermekekétől.”

Ugyanígy szorgalmazza azt is, hogy 18 év alattiak elérhessenek homoszexuális tartalmakat, el akarja törölni a „gyermekvédelmi törvényt”, ami a gyakorlatban mondjuk sosem működött normálisan, ez tény, mint más sem nagyon, amit a NER alkotott.

Akinek van hozzá kedve/ideje/gyomra, végigolvashatja az egész eszmefuttatást paragrafusokkal együtt, tökéletes kúra alacsony vérnyomás esetén is, de az igazi kérdés az, mennyire fog engedni a leendő Tisza-kormány a balliberális törekvéseknek.

Hamarosan egy olyan erő fogja irányítani Magyarországot, amely egy olyan szinten heterogén csapatot, illetve szavazóbázist fog össze, amely összetartása lényegében lehetetlen, vagy csak úgy lehetséges, ha az egyébként mindig kisebbséget alkotó, vadliberális törekvéseknek széles teret ad.

Lannert Judit kinevezése is abba az irányba mutat, hogy a Tisza hosszú távú kooperációra törekszik ezekkel a veszélyes erőkkel, létszámukból kiindulva indokolatlan befolyást szerezhetnek az ország irányítása felett. Boldogkői nyomásgyakorlása is ebbe a kategóriába esik.

A Fidesz szükséges szétesése mellett ez a másik, kifejezetten izgalmas kérdés a magyar belpolitika területén: miként fogja össze a Tisza a sokszínű csapatát, és milyen mértékben engedi érvényesülni az SZDSZ-leszármazottakat?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info