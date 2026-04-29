2026. április 29. 13:34

Magyarék haladéktalanul megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő szerdán a Facebook-oldalán. /Bővített hír./

"Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt, ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt" - írta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter már többször beszélt a Szuverenitásvédelmi Hivatal jövőjéről, 2025-ben, Budapestről Nagyváradra induló országjárása kezdetén például úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy kormányra kerülésük esetén "sóval hintik be" a helyét.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását az Országgyűlés által 2023 decemberében elfogadott, a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény, valamint az ugyanakkor elfogadott alaptörvény-módosítás tette lehetővé.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 februárjában kezdte meg működését, élére Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök Lánczi Tamás politológust nevezte ki.



A törvény szerint a hivatal azzal a céllal jött létre, hogy óvja Magyarország politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezését. Feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre. Ennek érdekében saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja.

Lánczi Tamás szerdán Facebook-oldalán, arra reagálva, hogy Magyar Péter nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével, azt írta: a hivatal megszüntethető és felszámolható, de azok a folyamatok, amelyeket működésük során feltártak, nem fognak eltűnni. A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad - tette hozzá.

A hivatal működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik - írta.

(MTI)