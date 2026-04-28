Háború :: 2026. április 28. 19:37 ::

Kazahsztán orosz kikötőkbe irányítja át az eredetileg Németországba szánt nyersolajat

Kazahsztán orosz kikötőkbe irányítja át azt a nyersolajat, amelyet korábban Németországba juttatott el a Barátság vezetéken keresztül a Schwedtben található finomítóba - közölte a kazah energiaügyi minisztérium kedden.

Kazahsztán 2,1 millió tonna olajat szállított Németországnak tavaly a Barátság vezetéken keresztül, az idei év első negyedévében pedig 730 ezer tonnát. A szállítmányok a schwedti finomító ellátását biztosították, amely Berlin fő üzemanyag-forrása, és amelynek irányítását a német kormány átvette az orosz többségi tulajdonos Rosznyeftytől az ukrajnai háború kitörését követően.

Ezek a szállítmányok a német finomító nyersolaj-szükségletének 17 százalékát tették ki.

A kazah minisztérium most arról számolt be, hogy májusban mintegy 160 ezer tonna nyersolajat a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri termináljára, 100 ezer tonnát pedig a balti-tengeri Uszty-Lugába szállítanak.

Jerlan Akkenzsenov kazahsztáni energiaügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy májustól ideiglenesen leáll a kazah olajszállítás Oroszországon és Fehéroroszországon át Németországba. Jelezte, hogy a Németországba irányuló nyersolajszállítás leállítását valószínűleg az ukrán dróncsapások okozták, azonban részleteket nem közölt.

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a dróncsapásokat Oroszország energetikai infrastruktúrája ellen, beleértve az olajexportáló kikötőket is.

Igor Juskov, az orosz kormány által működtetett Pénzügyi Egyetem elemzője szerint Oroszország kikötőinek biztonsága Európa érdekeit is szolgálja. "Ha Európa nem tud hatást gyakorolni Ukrajnára, és az orosz exportterminálok elleni támadások folytatódnak, a világ azt kockáztatja, hogy nemcsak az orosz olaj egy részét, hanem a kazah olajat is elveszíti, ami az árak emelkedéséhez fog vezetni" – vélekedett.

(MTI)