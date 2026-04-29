2026. április 29. 09:43

A Mi Hazánk felügyelheti az igazi feltárást

A Mi Hazánk alelnökét választották az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökévé. Apáti István jogászról van szó, akit úgy tartanak számon, hogy két lábbal áll a földön, és könyörtelen, ha az igazságról van szó, írja a Magyar Jelen.

A párt alelnöke most arról beszélt, hogy nemcsak az ügynökakták nyilvánosságra hozását akarják elérni, hanem azt is, hogy az új parlament képviselőinek nyilatkozniuk kelljen, ha a magyaron kívül más állampolgársággal is rendelkeznek. A javaslatot a Tisza Párt először támogatta, aztán elvetette. A részletekről a Jelen Podcastban beszélt Apáti István Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel.