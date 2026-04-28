2026. április 28. 21:55

Jóváhagyta a fejlődő országokat támogató kereskedelmi kedvezményrendszer megújítását az EP

Jóváhagyta a fejlődő országokat támogató kereskedelmi kedvezményrendszer megújítását az Európai Parlament kedden.

A testület elfogadta az általános vámkedvezmény-rendszer megújításáról szóló rendeletet, amelynek célja a fejlődő országok támogatása és a szegénység felszámolásának elősegítése. A rendszer lehetővé teszi, hogy a leginkább rászoruló fejlődő országok termékeiket alacsony vagy nulla vámtarifával exportálják az Európai Unióba.

A felülvizsgált szabályok értelmében bővül azoknak a nemzetközi egyezményeknek a köre, amelyeket a kedvezményekben részesülő országoknak ratifikálniuk kell. Ezek közé tartozik a párizsi klímaegyezmény, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, valamint a gyermekjogi egyezmény.

A rendelet szigorúbb feltételeket vezet be az illegális bevándorlók visszafogadásával kapcsolatos együttműködés hiányára. A kedvezmények megvonása előtt hosszabb értékelési eljárást kell lefolytatni, és legalább 12 hónapos kötelező egyeztetési időszakot írnak elő az érintett országokkal. A legkevésbé fejlett országok esetében a szabály alkalmazását két évvel elhalasztják.

A megállapodás az uniós rizstermelők védelmét is erősíti: automatikus védintézkedéseket vezetnek be, ha a rizsimport mennyisége a tízéves átlaghoz képest 45 százalékkal megemelkedik.

A jogszabályt a tanács formális elfogadását követően írják alá, és tíz éven át kell alkalmazni.

(MTI)