Több mint 38 milliós végkielégítést kap Orbán - jól is jön neki, mert "sosem volt vagyonos ember"

"62 éves vagyok. Van egy saját házam Budán, ott lakunk a feleségemmel, és van egy vidéki házam. Mire volna még szükségem?" – mondta Orbán Viktor, amikor tavaly nyáron arról kérdezték, hogy beköltözne-e az édesapja hatvanpusztai birtokára. Talán akkor még ő se gondolta, hogy pár hónappal később egészen más miatt kerül elő megint az anyagi helyzete.



A Polgári Piknikre érkező Orbán Viktor kormányfő pénzt dob az adománygyűjtő urnába a kötcsei Dobozy-kúriánál 2023. szeptember 9-én (fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)

A választási vereség után egyik napról a másikra állás nélkül marad, és májustól el kell köszönnie a bruttó 7,58 millió forintos fizetéstől. A parlamenti munkát harminchat év után hagyja ott, hivatalosan az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülésével szűnik meg a képviselői mandátuma. Pár nappal később, az új kormány felállása után elveszíti a másik igen jól fizető állását is, 16 év után kénytelen átadni a miniszterelnöki széket Magyar Péternek. A politikai bukás mellett ez kész anyagi csőd, hiszen a legutóbbi, február 1-jén közzétett vagyonnyilatkozata szerint alig van valami megtakarítása, más bevételt nem tüntetett fel, így a nyugdíjkorhatár betöltése előtt két évvel állandó kereset nélkül maradhat, írja a Telex a "vagyontalan" kormányfőről.

Nem távozik üres kézzel, képviselőként a jogszabály szerint háromhavi búcsúpénzt kap, ami az ő esetében bruttó 6,37 millió forintot jelent. Ennél jóval nagyobb végkielégítés jár neki a miniszterelnöki pozíció elvesztése után: a hathavi fizetését utalják ki egyben. Ez a jelenlegi fizetésével számolva bruttó 32,4 millió forint, és a képviselői búcsúpénzt hozzácsapva

bruttó 38 801 013 forintból kezdhet új életet.

Vigyáznia kell azonban, mert könnyen bukhatja a miniszterelnöki végkielégítést, ha rosszul választ új állást. A törvény szerint vissza kell fizetni a hathavi búcsúpénzt, ha a megbízatását követő fél éven belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságban kap vezető pozíciót.

A jelenlegi jogszabály alapján Orbán további állami juttatásokra is jogosult lesz leköszönő miniszterelnökként:

16 évig jár neki egy hivatali autó sofőrrel, és 8 évig egy iroda kétfős titkársággal.

A hivatali autó jól is jön neki, a február 1-jén közzétett vagyonnyilatkozata szerint ugyanis nincs semmilyen jármű a nevén. A feleségével közös bankszámláján mindössze 5,065 millió forintnyi megtakarítás volt. Ezen kívül két ingatlan tulajdonosa: a 2013-ban vásárolt 63 négyzetméteres felcsúti házé és a 2002-ben vett, 233 négyzetméteres Cinege utcai (XII. kerület) házé, ez utóbbin a feleségével osztozkodnak.

A nyilvános vagyonnyilatkozatai alapján az elmúlt 16 évben alig tudott valamit félretenni a leköszönő miniszterelnök, volt olyan év, hogy egyetlen forint megtakarítást se írt be. 2010-ben, a miniszterelnöki beiktatása utáni első nyilatkozata szerint 517 ezer forintnyi megtakarítása volt a feleségével közös számlán. Már megvolt a Cinege utcai ház, amely 20 milliós hitelét még tíz évig törlesztették. Az akkori vagyonnyilatkozatban szerepelt öt, 2006-ban vásárolt felcsúti telek is, amelyeket Orbán 50 évre ingyenes használatba adott az általa alapított Felcsúti Utánpótlásért Alapítványnak, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia fenntartójának. Ezeket aztán 2016-ban ingyenesen odajándékozta az alapítványnak, amely kuratóriumi elnöke a gyerekkori jó barátja, Mészáros Lőrinc.

A 2010-es hatalomra kerülés előtt havi bruttó 402 ezer forintot kapott Orbán pártelnöki tiszteletdíjként a Fidesztől. Ezt a fizetést aztán határozatlan időre felfüggesztették, a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint is díjazás nélkül látta el tavaly a feladatot. Nem kizárt, hogy májustól ismét felveszi a pártelnöki fizetést, persze csak ha a nyári tisztújításon bizalmat kap a folytatásra.

A miniszterelnök vagyonnyilatkozataiban időről időre feltűntek könyvkiadásból származó bevételek is: 2010-ben a Helikon Kiadótól 6,3 millió forintot kapott az Rengéshullámok című könyvéért, majd öt évvel később 5,5 millió forintot hozott a konyhára a Kairosz Kiadónál megjelent Út a győzelembe, 2023-ban pedig havi bruttó 200 és 500 ezer forint közti honorárium járt neki a beszédeiből kiadott Másként című könyvért. Most Gyurcsány Ferenchez hasonlóan több ideje lesz könyvet írni, és jöhet akár egy memoár.

Hatvanpusztát hiába keresné bárki Orbán vagyonnyilatkozataiban, a birtok tulajdonosa hivatalosan az édesapja, Orbán Győző. A leköszönő miniszterelnök az elmúlt években többször is azt állította, hogy neki az ég világon semmi köze Hatvanpusztához, és az valójában egy félig kész gazdasági üzem. Amikor megkérdezték, hogy milyen gazdasági tevékenységet folytatnak ott, azt javasolta: forduljanak a tulajdonoshoz.

"Sosem voltam vagyonos ember, most sem vagyok, és nem is leszek" – jelentette ki Orbán 2016-ban a parlamentben, amikor először kezdték hangosabban támadni a környezete vagyonosodásával és Mészáros Lőrinc mesébe illő meggazdagodásával.

Orbán vagyonnyilatkozataiból valójában nem sok mindent tudunk meg, ha a tényleges vagyoni helyzetére vagyunk kíváncsiak. Magyar Péter 2024 végén felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra az összes közeli hozzátartozójának a vagyonnyilatkozatát öt évre visszamenőleg, és azt ígérte: ő maga is közzéteszi családtagjai vagyonnyilatkozatát, amint azt Orbán megteszi. A Tisza Párt elnöke szerint a magyar embereknek joguk van tudni, hogy Orbán szülei, testvérei, gyerekei, vejei, felesége hogyan és miből váltak milliárdossá vagy éppen százmilliárdossá.

"A vagyonnyilatkozatom 1990 óta nyilvános. A családtagjaimra is van egy törvény, hogy azokkal mit kell csinálni, hogy kell nyilvánosságra hozni. Mindig betartottam, nyitott könyv az életem, mindenkinek mindig állok a rendelkezésére" – reagált akkor Orbán Magyar felvetésére. Abban igaza volt, hogy a jogszabály szerint a miniszterelnök feleségének és a velük egy háztartásban élő gyerekeknek is kötelező vagyonnyilatkozatot tenniük, ám azok nem nyilvánosak.

A jövőben még az eddigieknél is kevésbé lesz követhető Orbán Viktor vagyoni helyzete. Májusban ki kell töltenie egy záró vagyonnyilatkozatot, és aztán többet nem kell színt vallania. Ezzel együtt ugyanakkor megszűnik a mentelmi joga is.