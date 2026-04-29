Jövő héten ismét várja a látogatókat a Ludovika Fesztivál

Május 7. és 9. között rendezi meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a Ludovika Fesztivált, a háromnapos, mindenki számára ingyenesen látogatható rendezvényen tudományos, közéleti és biztonságpolitikai előadások mellett koncertek, kertmozi és változatos családi programok várják az érdeklődőket a Ludovika Campuson.

Az egyetem tájékoztatása szerint május 7-én, csütörtökön és 8-án, pénteken a Ludovika Szabadegyetem előadásaié a főszerep, szakértők elemzik többek között a jelenkor konfliktusait és biztonsági kihívásait. Szakértők áttekintik az orosz-ukrán háború állását, de megvilágítják a geopolitikai folyamatok mélyebb összefüggéseit, és beszélnek az átalakuló világrendben tapasztalható béketörekvésekről és stratégiai jövőképekről.

Kiemelt figyelmet kap a technológiai fejlődés és a hadviselés metszéspontjában a kiberbiztonság, és bemutatják, hogyan készítik fel a csapatokat a komplex kibertámadások kivédésére és a digitális hadviselés kihívásaira. A technológiai fókuszt a Csillagok között című előadás teszi teljessé, ahol Kapu Tibor kutatóűrhajós és Cserényi Gyula (Hunor Program) avatják be a közönséget a magyar űrprogram legfrissebb részleteibe.

A biztonságpolitikai szekció a rendészettudomány legaktuálisabb kérdéseivel bővül, előadás hangzik el a terrorizmusról, feltárva a modern kori hadviselés láthatatlan frontvonalait.

Napirendre kerül a fenntarthatóság és a létfontosságú infrastruktúrák védelme is, és egy kerekasztal-beszélgetésben megvizsgálják a hazai vízbiztonság alapjait, a szektor előtt álló kihívásokat.

A szakértők vitatják meg a modern oktatás dilemmáit, a mesterséges intelligencia és a technológia szerepét a jövő osztálytermeiben.

Szó lesz a digitális kormányzás jövőjéről, és elemzik míg az államvezetés művészetét is. A keleti kapcsolatok iránt érdeklődők Magyarország és a Türk Államok Szervezetének együttműködéséről hallhatnak előadást, de bemutatják a globális rendszerek átrendeződését is. Lesz beszélgetés a 15 éves Ludovika hallgatói közösségének érdekképviseleti fejlődéséről, valamint a tehetséggondozás hazai modelljéről.

A szabadegyetemi előadásokon való részvétel a korlátozott férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött.

Csütörtökön este - idén először - a fesztivál keretében a tóparti környezetben kialakított Kertmozi lesz a kulturális feltöltődés helyszíne, a party pedig a Ludovika Fesztivál After keretében folytatódik a Club Heavenben. Május 8-án az egyedülálló Tószínpadon koncert várja a látogatókat.

Május 9-e, a szombati zárónap a hagyományok és a családi programok jegyében telik: a Party sátorban élőszavas mesemondással, mezőségi táncházzal és koncertekkel várják az érdeklődőket.

Emellett izgalmas kiállítások, a rendészeti szervek és a honvédség interaktív bemutatói és számos gyerekprogram teszi teljessé a napot. Látványos bemutatókkal készül a MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred katonai közelharc-bemutatóval, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoport bemutatóval, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Agglomerációs és Készenléti Osztály kutyás bemutatóval, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műszaki mentési bemutatóval.

A látványos hivatásrendi bemutatók és az interaktív családi programok mellett rendezik meg a honvédtisztjelöltek 100 napos ünnepségét. E naptól kezdve már csak száz nap választja el a végzős tisztjelölteket attól, hogy katonai esküjüket letegyék, és megkezdjék tényleges szolgálatukat a Magyar Honvédségben.

A családi nap ideje alatt az Orczy-park alakulóterén ugrálóvár, Ninja Kid pálya lárja a látogatókat és ki lehet próbálni a és a SubSoccert is, az Orczy Kalandpark pedig egész nap szabadon látogatható.

(MTI)