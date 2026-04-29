Letöltendőt kért az ügyészség az Aston Martin-os gázolóra

Vádat emelt az ügyészség a győri Aston Martin-gázolás ügyében. A februárban egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt halálra gázoló Csapó Dávid ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult eljárás, amelyben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és járművezetéstől való eltiltást indítványoz. A Győri Járásbíróság korábban visszadobta az iratokat, az ügyészség azonban fenntartotta álláspontját, és vádiratot nyújtott be.

Február közepén országos felháborodást keltett, hogy Cs. Dávid Győr belvárosában egy Aston Martinnal halálra gázolt egy 76 éves, buszmegállóban várakozó nőt. A büntetlen előéletű férfinak negatív lett a drog-, valamint az alkoholtesztje is, így megúszta a letartóztatást. A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt a férfi ellen.

Az ügyészség szerint a vádlott szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályát, mely szerint lakott területen személygépkocsival 50 km/h sebességgel szabad közlekedni, a jármű sajátosságaira figyelemmel kell lenni a közlekedés során. A vádlott ezért nem tudta betartani a KRESZ azon szabályait, melyek szerint a záróvonalat járművel nem szabad átlépni, és azzal az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kell közlekedni. A férfi vezetői engedélyének azonnali szünetelését a helyszínen a nyilvántartásba bejegyezték.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit, azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű, és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Az ügyészség álláspontja szerint az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítvány tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől.

Az ügyészség a balesetről készült felvételt is közzétette:

(Index nyomán)