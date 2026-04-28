2026. április 28. 17:54

Kiskunhalason is nagyon szerette volna megtudni a pontos időt egy erőforrás

Egy padon ülve várta barátját egy lány április 27-én délután Kiskunhalason, amikor egy biciklivel érkező "fiatalember" állt meg mellette. A kerékpárral szorosan a pad elé állt, ezzel elzárva az útját.

A cigány észrevette a lány kezében a készüléket, és először megkérdezte, mennyi az idő. Ezután arra kérte, hadd telefonáljon, de a lány – megérezve, hogy valami nincs rendben – ezt már nem engedte.

Ekkor a férfi erőszakossá vált: ráfogott a lány kezére, és azt ismételgette, hogy "ez a telefon az enyém", majd erőszakkal elvette, és elmenekült.

Röviddel később megérkezett a lány barátja, ő értesítette a rendőröket. A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján hamar azonosították az elkövetőt.

Elfogták a cigányt, megtalálták nála a telefont, és visszaadták a tulajdonosának. Rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - derül ki a rendőrség honlapján olvasható közleményből.