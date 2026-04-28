Háború :: 2026. április 28. 19:55 ::

Kim Dzsongün az öngyilkosságot elkövető katonákat is méltatta

Kim Dzsongün észak-koreai vezető méltatta azokat a katonákat, akik az oroszországi Kurszk régióban az ukrán erők elleni harcok során öngyilkosságot követtek el. Kijelentésével először beszélt nyilvánosan arról, hogy egyes katonák a fogságba esés helyett a halált választották.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség hétfőn közzétette Kim beszédének leiratát, amelyet az elesett katonák tiszteletére rendezett vasárnapi ünnepségen mondott orosz tisztségviselők és gyászoló családtagok előtt.

"Nemcsak azok a hősök, akik a becsület védelmében habozás nélkül az önfeláldozás és az öngyilkosság útját választották, hanem azok is, akik az ostromok legelső vonalában, harc közben estek el" - jelentette ki Kim. Hozzátette, hogy a túlélők is hazafiak: "azok (is), akik inkább gyötrődtek a tehetetlenségtől, mintsem a golyók és repeszek okozta testi fájdalomtól, amiért katonai kötelességüket nem tudták teljesíteni" - fogalmazott a vezető.

Észak-Korea becslések szerint mintegy 14 ezer katonát küldött a kurszki régióba, hogy az orosz erők oldalán harcoljanak. Dél-koreai, ukrán és nyugati szakértők szerint az egységek súlyos veszteségeket szenvedtek, a harcokban több mint hatezer észak-koreai katona vesztette életét.

Hírszerzési jelentések és dezertőrök beszámolói alapján egyre több bizonyíték utal arra, hogy az észak-koreai katonák inkább önrobbantással vagy más módon vetettek véget életüknek, mintsem hogy fogságba essenek.

Dél-koreai hírszerzési értékelések szerint Phenjan a csapatok és lőszerek biztosításáért cserébe gazdasági támogatást és haditechnikai segítséget kapott Oroszországtól.

(MTI nyomán)