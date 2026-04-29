Háború :: 2026. április 29. 12:37 ::

Brüsszel lehetővé teszi az iráni háború által érintett ágazatok állami többlettámogatását

Az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási keretet fogadott el szerdán, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára többlettámogatás nyújtását a gazdaság olyan ágazataiban, melyek leginkább ki vannak téve a közel-keleti válság hatásainak.

A brüsszeli közlemény szerint a közel-keleti válsággal kapcsolatos ideiglenes állami támogatási keret (METSAF) célzott és ideiglenes, többlettámogatási lehetőséget biztosít a válság hatásainak kezeléséhez a mezőgazdaságban, a halászatban, a szállításban és az energiaigényes iparágakban.

Az intézkedés december 31-ig lesz érvényben.

(MTI)