Gyengült reggelre a forint

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 381,83 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,98 forint után, a dollár jegyzése 322,35 forintra ment fel 320,70 forintról, a svájci franké pedig 416,83 forintra 415,65-ről.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a három devizával szemben a januári kezdéshez képest: 0,7 százalékkal erősebben az euró, 1,5 százalékkal erősebben a dollár és 0,9 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

(MTI)