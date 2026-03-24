2026. március 24. 11:08

Robbanás történt Szevasztopolban, többen meghaltak

Robbanás történt Szevasztopolban, a Krím félszigeten hétfőn késő este egy lakótömbben, több épület megrongálódott, ketten meghaltak, tizenketten kórházba kerültek - derült ki a város orosz hatóságok által kinevezett kormányzójának nyilatkozatából.

Mihail Razvozsajev elmondta, hogy a helyzet bonyolult, de stabil, és az orosz hatóságok teljes mértékben kézben tartják. Beszámolója szerint négy lakóépület megrongálódott, 10 lakás kiégett, 30-60 lakás ablakai megrongálódtak. Az evakuált lakosok számára ideiglenes szállást szerveztek, onnan pedig egy üdülőbe szállítják őket. A baleset okát és körülményeit vizsgálják. Összesen 12 sérültet ápolnak Szevasztopol kórházaiban, köztük három gyermeket, akik közül egy súlyos állapotban van. A többi sérült közepes és könnyű sérüléseket szenvedett.

"Őrizzék meg nyugalmukat, és ne essenek pánikba. A helyzet stabil" - írta a politikus a Telegramon.

Szemtanúk szerint a robbanás és a tűz kitörése után a helyi lakosok segítettek kimenekíteni a sérült házak lakóit. A területet lezárták, a helyszínen jelenleg robbantási szakértők és helyszínelők, valamint az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szakértői dolgoznak.

A romeltakarítás befejeződött. A tömbházban történt robbanás után keletkezett tűz területe 1000 négyzetméter volt - közölte a sajtóval Vlagyimir Scsedrin, a moszkvai Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma (MCSSZ) helyi szervezetének megbízott vezetője. A baleset okát és körülményeit még vizsgálják.

A helyszínen 198 ember dolgozott, 55 gépet vetettek be, köztük 17 járművet - számoltak be a katasztrófavédelmi szervek.

Razvozsajev kizárta a háztartási gázrobbanást mint a baleset lehetséges okát, ezt az MCSSZ regionális főigazgatósága is megerősítette.

(MTI nyomán)