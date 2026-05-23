Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében

Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására - közölte a vállalat szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is - tudatták.

Közölték azt is, hogy a Mol folyamatosan kapcsolatban van a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatja a sérült kollégákat és családjaikat. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, hét munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul - részletezték.

Ismertetésük szerint az üzemi balesetben érintett és a mentésben résztvevő kollégák számára szakszerű, pszichológiai támogatást biztosít a vállalat.

Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol Petrolkémia egyéb üzemei tervezetten üzemelnek.

(MTI)

