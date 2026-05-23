Friss hírek :: 2026. május 23. 11:20 ::

A miniszterelnöktől várja a megváltást a Vasutasok Szakszervezete is

A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében, azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé: Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.

Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy konkrét személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt.

A VSZ levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű, átlátható kivizsgálását, támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét, járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel.

Felidézték, nemrégiben a MÁV Személyszállítási Zrt.-től azonnali hatállyal elbocsátottak egy tisztségviselőt, aki több műszaki, üzem- és utasbiztonsági szempontból súlyos problémát is felvetett, illetve olyan ügyekben folytatott érdekvédelmi és feltáró tevékenységet, amelyekben akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet egyes vezetői szinten.

Meleg János, a szakszervezet elnöke kiemelte: ahelyett, hogy a munkáltató kivizsgálta volna az aggályosnak vélt, és az utasokra nézve is kockázatot jelentő ügyeket, mondvacsinált ürüggyel eltávolította a számára kellemetlen alkalmazottat, akivel ezt egyébként, mivel szakszervezeti tisztségviselő, jogszerűen nem tehette volna meg.

A szakszervezet úgy véli, a történtek alkalmasak lehetnek arra, hogy a helyi hatalmak más munkavállalókat és szakszervezeti tisztségviselőket is elrettentsenek attól, hogy jelezzék, ha szabálytalanságokat, visszaéléseket vagy akár bármilyen közbiztonsági kockázatot tapasztalnak.

(MTI)