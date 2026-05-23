Külföld :: 2026. május 23. 13:38 ::

London akadálytalan áruforgalmat akar az EU-val, de Brüsszel nem lelkesedik az ötletért

A brit kormány az Európai Unió egységes belső piacához hasonló szabályozás teljes körű meghonosítását javasolta az EU-nak a kétoldalú áruforgalomban, a BBC brit közszolgálati médiatársaság és más brit médiaorgánumok egybehangzó szombati értesülései szerint azonban az Európai Bizottság egyelőre nem mutat lelkesedést az indítvány iránt.

A BBC-nek nyilatkozó, a javaslatról részletes tudomással bíró ipari források szerint az ügy az EU szkeptikus hozzáállása miatt elakadt.

A Financial Times című londoni üzleti napilap uniós diplomáciai forrásai szerint a brüsszeli bizottság visszautasította a brit kezdeményezést, a javaslat azonban Nagy-Britannia és az EU július közepére tervezett kétoldalú csúcstalálkozóján ismét napirendre kerülhet lehetséges jövőbeni tárgyalási irányként.

A lapnak nyilatkozó EU-illetékesek szerint a brit indítványt az Európai Bizottság csak néhány tagországnak mutatta meg, és azok is kifogásokat emeltek ellene.

A Financial Times által idézett egyik uniós forrás szerint a felmerült aggályok közé tartozik, hogy az indítvány alapján Nagy-Britannia kedvezőbb kereskedelmi helyzetbe kerülhetne az EU piacán, mint az uniós tagállamok. London tervezetében ugyanis nem szerepel a szolgáltatások kereskedelmi szabályozásának hozzáigazítása az EU belső piacának szabályrendszeréhez, és ez így versenyképességi kérdéseket vetne fel, "vagyis lejtene a pálya".

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A 2024 júliusában tartott parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány is többször leszögezte, hogy nem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba.

A kormányzó Munkáspárton belül ugyanakkor most már egyre többször hangzanak el olyan felhívások, hogy Nagy-Britanniának vissza kell térnie az EU-ba.

Wes Streeting volt egészségügyi miniszter, aki Keir Starmer miniszterelnök tisztségére pályázik, a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás minapi nyitórendezvényén "katasztrofális hibának" nevezte a kilépést az EU-ból (Brexit), és kijelentette, hogy Nagy-Britanniának "egy napon" vissza kell térnie az Európai Unióba.

Nem sokkal korábban Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere egy interjúban közölte, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.

(MTI)