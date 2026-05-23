A szudétanémetek erőszakos kiűzésére emlékeztek a Megbékélés meneten

Több mint kétezer ember vett részt az idén a dél-morvaországi Megbékélés meneten, amelyet egy évtizede tartanak meg minden május végén Brnóban az 1945-ös úgynevezett halálmenetre emlékezve, amikor a szudétanémeteket erőszakkal kiűzték a városból.

A Megbékélés menet résztvevői az egykori halálmenet útvonalán, de fordított irányban Pohorelicéből Brnóba teszik meg az utat emlékeztetve a tragikus történelmi eseményre, s egyben hitet téve a csehek és a németek közös jövője mellett.

Az idei menet abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a Csehszlovákiából kitelepített szudétanémetek is részt vesznek rajta. A szudétanémeteket a Meeting Brno civil szervezet hívta meg Brnóba, s a tíznapos fesztivál keretében vasárnap megtartják a kitelepített Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) 76. közgyűlését is, amelyre a városba érkezik Markus Söder bajor kormányfő is.

A 2. világháború befejezése után a Morvaország fővárosából és a Cseh Köztársaság második legnagyobb városából mintegy 20 ezer németet telepítettek ki, s az események során pedig majdnem 1700 ember életét vesztette. Az áldozatokat a ma már a város déli peremén lévő Pohorelicében tömegsírban hantolták el. Brno városa 2015-ben, elsőként Csehországban nyilvánosan bocsánatot kért a szudétanémetek erőszakos kitelepítéséért és a tömegsír helyén néhány éve emlékművet emeltek.

Pohorelicében a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre ismeretlenek szombatra virradóra horogkereszteket festettek, így tiltakozván a szudétanémetek újbóli brnói jelenléte ellen. A rendőrség bejelentette, hogy rongálás címén vizsgálatot indított az ügyben.

A megemlékezésen Pohorelicében Miroslav Novák, a település jobboldali polgármestere üdvözölte a rekordszámú résztvevőt, majd német politikusok mondtak beszédet. Felszólalt egyebek között Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter, Berndt Posselt, az SdL vezetője, illetve Ulrike Scharf bajor kereszténydemokrata családügyi és munkaügyi miniszter. A politikusok egybehangzóan elítélték a nácizmust, elismerték a németek felelősségét, de bírálták azt is, hogy a háború utáni csehszlovák vezetés kollektíve bűnösnek minősítette a szudétanémeteket és erőszakkal kiűzte őket az országból.

"Barátaim, a Meeting Brno kitartásának köszönhetjük, hogy a kiűzetés mára megbékéléssé vált. Ez bátorságot, a másik oldal meghallgatását, megértést és bizalmat igényel. Köztünk sok a hídépítő, ezért most hidakat építünk ott, ahol nagyon mély árkok voltak" - jelentette ki beszédében Alexander Dobrindt.

Cseh politikusok közül is csatlakoztak néhányan a menethez, köztük Milos Vystrcil, a parlamenti felsőház, a szenátus elnöke.

A Meeting Brno tíznapos fesztivál egésze felett Petr Pavel cseh köztársasági elnök vállalt védnökséget.

A második világháború előtt Brnónak mintegy 270 ezer lakosa volt, ebből több mint 50 ezer német.

(MTI)