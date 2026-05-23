Venezuelában már több mint nyolcezer politikai fogoly részesült amnesztiában Maduro elrablása óta

Már 8740 politikai foglyot részesítettek amnesztiában Venezuelában azóta, hogy az ország törvényhozása februárban jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot - jelentette be pénteken Delcy Rodríguez, Venezuela átmeneti elnöke.

A venezuelai állami televízióban (VTV) tett bejelentésében Rodríguez közölte, hogy az amnesztiában részesültek közül már csak 314 embert tartanak fogva. Elmondta azt is, hogy a következő órákban több száz embert bocsátanak szabadon.

Az amnesztiáról szóló törvényt február 19-én fogadták el, az Egyesült Államok nyomására, miután az amerikai hadsereg január 3-án őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Több civil szervezet azonban azt veti Caracas szemére, hogy nem elég gyorsan hajtja végre a rendelkezést.

A latin-amerikai országban több ezer ellenzékit vettek őrizetbe az elmúlt években.

(MTI)