Külföld :: 2026. május 23. 09:00 ::

A maffia "Tűzföldjére" látogat a pápa

XIV. Leó az első pápa, aki ellátogat a Nápoly körüli "Tűzföldre", amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt.

Az egyházfő szombaton, helikopterrel teszi meg az utat a Vatikánból Acerrába. Az 58 ezres város a Terra dei fuochi, vagyis a Tüzek földje néven ismert területen fekszik.

A kifejezéssel a kétezres évek elejétől a dél-olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a camorra bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt vagy ásott el.

Már Ferenc pápa is fel akarta keresni az ott élőket, de a korábbi egyházfő látogatása a pandémia miatt elmaradt.

XIV. Leót a helyi egyházi és állami hatóságok képviselői várják, és a lakosok, köztük a súlyos környezetszennyezés miatt meghalt gyerekek és fiatalok szülei.

A Tűzföld egy valamivel több mint ezer négyzetkilométeres terület, amelyen ötvenhét kisebb város található, összesen 2,5 millió lakossal. Harminchárom város Nápoly közvetlen szomszédságában sorakozik, a többi Caserta térségében.

A nápolyi ügyészség által az utóbbi több mint húsz évben végzett vizsgálatok szerint a camorra több mint 2700 helyszínen raktározott el mérgező és veszélyes hulladékot. A hulladék mennyiségét több millió tonnára becsülik: a mostanáig felfedezett "telephelyeken" egyenként több tízezer tonna ilyen hulladékot találtak.

Az eddigi nyomozás szerint a hulladéktömeg elsősorban az észak-olaszországi vegyi, gyógyszeripari, bőrfeldolgozó iparból és kohászatból származott. A camorra a hivatalosnál olcsóbban vállalta az oldószerek, ipari iszap, festékhulladék, nehézfémek, azbeszt, kórházi és radioaktív hulladék "feldolgozását": valójában Nápoly környékére szállította, ahol mezőgazdasági területen, üresen álló kőbányákban tüntette el.

Gyakori eljárásnak számított a hulladék elégetése, innen származik a Tűzföld elnevezés. A mérgező anyagok így a termőföldbe, vízbe és levegőbe kerültek.

Az olasz közegészségügyi hivatal felmérése azt mutatja, hogy a helyi lakosok egyharmada kevesebb mint száz méterre él a mérgező és veszélyes hulladéktelepektől.

A térségben a rákos megbetegedések aránya közel tíz százalékkal magasabb, mint az ország többi részében.

(MTI)