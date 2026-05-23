Friss hírek :: 2026. május 23. 12:49 ::

Magyarék tovább nyújtják a Kónya-rétest

Dől a dominó - közölte Magyar Péter miniszterelnök a kegyelmi üggyel kapcsolatban a sajtóban megjelentekre reagálva szombaton az MTI-vel.

"Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét" - tette hozzá rövid közleményében a kormányfő.

A 24.hu szombaton Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy Kónya Endre kapjon kegyelmet címmel tett közzé cikket, jelezve, írásban válaszolt kérdéseikre Schanda Tamás, aki Novák Katalin államfő kabinetfőnöke volt 2022 és 2024 között.

"Szavai megerősítik, hogy Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt) intenzíven lobbizott Kónya Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el" - írták.

„Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan – Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte. Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében” – írta Schanda Tamás a ballib propagandalapnak.

Szintén szombat délelőtt Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és országgyűlési képviselője a napokban nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: "a kegyelmi ügyben volt ott valaki, aki nagyobb politikai befolyással bírt, mint maga a köztársasági elnök".

"Tehát a kérdés tulajdonképpen nem az, hogy Novák Katalin miért írta alá, hanem az: ki tudta rávenni erre?" - tette fel a kérdést.

Kónya Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott "K. Endrének".

(MTI - 24 - Telex nyomán)

Kapcsolódó: