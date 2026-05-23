Teherán szerint Washington szabotálja a béketárgyalásokat

Az Egyesült Államok szabotálja az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokat azáltal, hogy túlzott követeléseket támaszt és egymásnak ellentmondó állításokat fogalmaz meg - jelentette ki szombaton Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, akit az iráni hírügynökségek idéztek.

António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott egyeztetésén a tárcavezető úgy vélte, Washington akadályokat gördít a Pakisztán vezette tárgyalások elé, jóllehet "a mélyen gyökerező bizalmatlanság ellenére Irán, a lehető legnagyobb felelősségtudattal és komolysággal belement a diplomáciai folyamatba, és arra törekszik, hogy észszerű megoldást találjon".

Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő mindeközben azt mondta, továbbra is megoldatlan a többi között a Hormuzi-szoros helyzete, valamint az iráni nukleáris fejlesztések ügye.

Amerikai sajtóforrások szerint nem kizárt, hogy az amerikai hadsereg újabb támadásokat készít elő a hétvégén Irán ellen, míg Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta, "az iráni vezetők kétségbeesetten akarják a megegyezést".

Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án, pakisztáni közvetítéssel lépett életbe tűzszünet, amelyet április 21-én határozatlan időre meghosszabbítottak.

Ugyancsak szombaton az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy 25 hajó haladt át a Hormuzi-szoroson az elmúlt 24 órában, miután előzőleg engedélyt kaptak rá az iráni hatóságoktól. A testület hozzátette, hogy ezzel az elmúlt négy napban összesen már 117 hajó haladt át az útvonalon.

Teherán a héten jelentette be, hogy ezentúl minden, a szoroson áthaladni kívánó hajó köteles útvonalengedélyt kérni az illetékes iráni szervektől.

(MTI)