2026. május 23. 16:35

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól

Távozik posztjáról Robbie Keane, a labdarúgó Fizz Ligában ezüstérmes Ferencváros vezetőedzője - adta hírül szombat délután a zöld-fehér klub a honlapján megjelent közleményben.

A játékosként 146-szoros ír válogatott szakember tavaly januárban vette át az FTC irányítását, első idényében bajnok lett a csapattal. A másodikban a MOL Magyar Kupát hódította el vezetésével a gárda, amely az Európa-ligában a nyolcaddöntőig menetelt. Az El-ben a Ferencváros Keane vezérletével többek között idegenben verte a belga Genket és az osztrák Salzburgot, döntetlent játszott Isztambulban a Fenerbahcéval, a hazai pályán pedig legyőzte a bolgár Ludogorecet, a skót Rangerst és a portugál Bragát is.

A Ferencváros a szombati közleményben jelezte: az ír szakember "úgy döntött, elhagyja a klubot".

"A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés" - írta az FTC.

A 45 éves trénert sajtóhírek szerint egykori klubja, a skót bajnok Celtic Glasgow, illetve a Slovan Bratislava is szeretné szerződtetni.

