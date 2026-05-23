Külföld :: 2026. május 23. 19:19 ::

Bukás után is kormányt alakíthatnak a szocik Dániában

X. Frigyes dán király ismét felkérte Mette Frederiksen ügyvivő miniszterelnököt a kormányalakításra, miután kudarcba fulladtak a Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vezette koalíciós egyeztetések.

A szombati döntéssel Frederiksen újabb lehetőséget kapott arra, hogy egymás után harmadszor is miniszterelnök legyen. Az általa vezetett Szociáldemokrata Párt a márciusi parlamenti választásokon jelentős veszteségeket szenvedett, de továbbra is a legnagyobb parlamenti erő maradt.

A jobbközép Liberális Pártot (Venstre) vezető Lund Poulsen védelmi minisztert a hónap elején bízták meg a lehetséges kormányzati együttműködések feltérképezésével, miután Frederiksen korábbi koalíciós tárgyalásai kudarcba fulladtak a centrista Mérsékelt Párt kiválása miatt.

Frederiksen várhatóan nyomás alá kerül, hogy engedményeket tegyen Lars Lokke Rasmussen külügyminiszternek, a centrista Mérsékeltek vezetőjének, akinek támogatását kulcsfontosságúnak tartják a márciusi választások után kialakult parlamenti megosztottság miatt.

A Szociáldemokrata Párt a márciusi parlamenti választásokon 38 mandátumot szerzett a 179 fős parlamentben, míg a 2022-es választáson még 50 képviselői helyet nyert el. Az idei a párt leggyengébb eredménye 1903 óta.

(MTI)