Trump szerint "ötven-ötven" százalék a béke vagy háború esélye

Donald Trump szerint ötven-ötven százalékos esélye van egy megállapodásnak Iránnal, vagy bombatámadások folytatására - az amerikai elnök erről szombaton beszélt egy interjúban.

Az elnök az Axiosnak adott interjúban azt hangoztatta, hogy vasárnapig döntést hoz az ügyben, miután megbeszélést folytat az iráni diplomáciai egyeztetésekért felelős tanácsadóival, köztük Steve Witkoff elnöki különleges megbízottal.

Donald Trump "erős 50-50 százalékként" jellemezte az esélyt a békére, vagy háborús cselekmények folytatására. "Vagy olyan kemény csapást mérek rájuk, mint amilyen csapás még nem érte őket, vagy aláírunk egy jó egyezséget" - fogalmazott.

Az amerikai elnök szintén szombaton a CBS News televíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok és Irán tárgyalói egyre közelebb kerülnek egy megállapodás véglegesítéséhez.

Megismételte, hogy az egyezségnek tartalmaznia kell azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez, valamint az Irán birtokában lévő magas fokra dúsított uránkészletről is rendelkeznie kell.

"Csak olyan megállapodást írok alá, amiben mindent megkapunk, amit akarunk" - fogalmazott az elnök az interjúban.

Fehér házi források szerint Donald Trump washingtoni idő szerint a kora délutáni órákban telefonkonferenciát tartott térségi államok vezetőivel, amelyen részt vett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Törökország, Jordánia és Pakisztán vezetője.

(MTI)