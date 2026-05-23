Háború :: 2026. május 23. 12:33 ::

Ukrán dróntámadás nyomán gyulladt ki egy olajraktár Oroszországban - vegyipari gyárat is támadtak 1700 kilométerre a határtól

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Novorosszijszk egyik olajraktárát a Fekete-tengernél, a raktárban tűz keletkezett, ketten megsebesültek - jelentette be szombaton a város polgármestere.

A Telegramon közzétett üzenetében Andrej Kravcsenko azt mondta, a tüzet a lehulló drónok darabjai okozták, hozzátéve, hogy több környékbeli épület is lángra kapott.

A városban lévő olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén-exportközpontja.

Az orosz védelmi minisztérium mindeközben arról számolt be, hogy péntekről szombatra virradóra 348 ukrán drónt semmisített meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is.

Tavaly óta a szemben álló felek fokozták az egymás elleni dróntámadásokat.

Mindeközben tízre emelkedett az oroszbarát szakadárok által irányított luhanszki régióban működő sztarobilszki szakközépiskolára mért ukrán dróncsapások halálos áldozatainak száma - tájékoztatott Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a közösségi médiában.

Frissítés: Ukrán támadás Perm régiójában

Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök bejelentette, hogy az ukrán hadsereg támadást intézett az oroszországi Perm régiójában lévő Metafrax vegyipari gyár ellen. Mint arra rámutatott, a gyár - amely egyébként 1700 kilométerre található az orosz-ukrán határtól - az orosz hadsereget is ellátja a többi között drónokkal, rakétahajtóművekkel és robbanószerekkel.

"A vállalatnál felfüggesztették a gyártást" - tette hozzá.

Szombatra virradóra ugyanakkor orosz dróntámadás érte az északkelet-ukrajnai Szumi városát, amelynek kormányzója, Ihor Kalcsenko azt közölte, a drón egy temetési menet közelében csapódott be. Egyéb hivatalos források szerint legkevesebb egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek.

Az orosz határtól mindössze 30 kilométerre lévő várost rendszeresen éri orosz drón-és rakétatámadás.

(MTI nyomán)

