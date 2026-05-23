2026. május 23. 17:33

A madárberkenye és körte vitte a prímet a Gyulai Pálinkafesztiválon

A 26. Gyulai Pálinkafesztivál keretében szombaton adták át a Brillante-2026 Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny magán- és bérfőzőkre vonatkozó díjait – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A versenyre 148 nevező 1366 mintát küldött, ami a megméretés történetében abszolút rekordnak számít. Magánfőzött párlatból 977 nevezés, míg bérfőzetett párlatból 260 nevezés futott be.

A legnépszerűbb gyümölcs idén is a szőlő volt 394 mintával. Népszerű volt az év gyümölcse, a vilmoskörte is, abból 68 minta érkezett – közölték a szervezők.

A legeredményesebb bérfőzető idén Fitos András; a legeredményesebb magánfőző Kósa Lajos lett.

A legjobb bérfőzetett párlat Kiss Tibor 2020-as madárberkenye párlata lett; míg a legjobb magánfőzött párlatot Cantoriu Krisztián 2025-ös Packham's Triumph körtepárlata érdemelte ki.

A legeredményesebb bérfőzde címét a felsőzsolcai Mámor Pálinkaház kapta.

