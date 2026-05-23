Külföld :: 2026. május 23. 08:19 ::

Kétmillióan szavazhatnak a másfélmilliós Koszovó előrehozott parlamenti választásán

A koszovói Központi Választási Bizottság pénteken hitelesítette a június 7-re kiírt előrehozott parlamenti választások választói névjegyzékét, amely szerint 2 092 174 választópolgár jogosult szavazni, miközben a legutóbbi hivatalos népszámlálás alapján Koszovónak 1 588 566 lakosa van, vagyis a lakosság 131,7 százaléka járulhat az urnák elé.

A választói névjegyzékben szereplők száma 15 884-gyel magasabb, mint a tavaly december 28-án tartott előrehozott parlamenti választások idején volt.

A hivatalos adatok szerint a Koszovó területén működő szavazóhelyiségekben 1 959 962 választópolgár voksolhat, míg külföldről 132 212-en regisztráltak szavazásra.

A választói névjegyzék mérete ugyanakkor ismét kérdéseket vetett fel Koszovóban, mivel a szavazásra jogosultak száma mintegy félmillióval haladja meg a 2024 áprilisában végzett legutóbbi népszámlálásban rögzített lakosságszámot. A különbséget részben azzal magyarázzák, hogy a választói névjegyzék tartalmazza a külföldön élő koszovói állampolgárokat is.

Koszovóban azért tartanak előrehozott parlamenti választást, mert a képviselőháznak nem sikerült határidőn belül köztársasági elnököt választania.

(MTI)