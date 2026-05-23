Anyaország :: 2026. május 23. 11:48 ::

Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV

Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban - közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Hat külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott.

Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is.

Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök: hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna magyar adó- és zárjegy nélküli, finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát. A NAV bűnügyi szakemberi forrónyomos intézkedéssorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak.

A helyszínen komplett gyártási munkafolyamat zajlott: ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, fermentálása, vágása, adagolása és kiskereskedelmi kiszerelése. A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző, illegális gyárban 13 500 csomag - feketepiacra szánt - legyártott és becsomagolt, 50 grammos kiszerelésű finomra vágott fogyasztási dohánycsomagot találtak a pénzügyőrök.

Az elkövetők az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel. Katonai rádiófrekvenciás jelzavaró berendezést alkalmaztak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS, a WIFI és egyéb, vezeték nélküli rendszerek blokkolására szolgál.

A tájékoztatás szerint a bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő, büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével. Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen rendszámú felvezető autóval végezték.

A szállítmányt Baranya vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a bevetési igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve lecsaptak a szállítókonvojra.

Közölték: a NAV nyomozói az alapos felderítő munkát követő első intézkedéstől (az adásvétel tetten érésétől) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekmény-sorozatot. Az abban részt vevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Kaposvári Járásbíróság elrendelt.

A bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt elrendelt nyomozásban több mint öt tonna vágott dohányt, valamint a feldolgozáshoz, fermentáláshoz és piaci kiszereléshez használt ipari gépsor mellett 12 millió forint készpénzt is lefoglaltak - áll a közleményben.

(MTI)