Külföld :: 2026. május 23. 16:44 ::

Tízezrek tüntettek a korrupt komcsi miniszterelnök ellen Madridban

Több tíz ezer ember tüntetett szombaton Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondását követelve a kormányt érintő korrupciós ügyek miatt. A demonstráció során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont.

A Spanyol Civil Társadalom nevű szervezet által meghirdetett Méltóság Menetén a tüntetők "Távozzon a szocialista maffia" és más feliratú transzparenseket vittek magukkal, és spanyol nemzeti zászlókat lengettek. A nagyrészt békés demonstráción részt vettek az ellenzéki jobbközép Néppárt és a szélsőjobboldalinak címkézett Vox vezető politikusai is.

pic.twitter.com/vM4eKkwIM8 "España se muere y tú viendo la tele" es uno de los cánticos que se ha escuchado hoy en Madrid en la #MarchaPorLaDignidad May 23, 2026

A spanyol televízió felvételei szerint a rendőrség több maszkot viselő embert vett őrizetbe Moncloa-palotához vezető úton.

A Méltóság Menete szervezőinek állítása szerint 80 ezren vettek részt a demonstráción, a madridi kormány azonban mintegy 40 ezerre becsülte a résztvevők számát.

A spanyol központi büntetőbíróság kedden közölte, hogy vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik fontos szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával. Zapatero tagadja az ellene felhozott vádakat.

(MTI nyomán)