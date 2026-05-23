Hormuzi-szoros: az amerikai hadsereg már száz hajót fordított vissza az iráni blokád részeként

Az Egyesült Államok hadserege már száz hajót fordított vissza az iráni kikötőkre vonatkozó blokád részeként - közölte a Középső Parancsnokság szombaton.

Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének közleménye szerint az április 13. óta érvényben lévő zárlat részeként a 100 megállított teherhajó mellett, 4 hajót erővel tettek működésképtelenné, mert megpróbálták átlépni a blokád vonalát, ugyanakkor 26 humanitárius szállítmánnyal megrakott hajót átengedtek.

A blokád végrehajtása minden hajóra vonatkozik, amely iráni kikötőt használ, mind a Perzsa-öböl, mind az Ománi-öböl partvidékén, függetlenül a származási országtól - olvasható a közleményben, amely szerint 15 ezer katona, valamint több mint 200 katonai légijármű és hajó vesz részt a műveletben, köztük két repülőgép-hordozó harccsoport.

Brad Cooper tengernagy, a Középső Parancsnokság vezetője szerint az elmúlt hat hétben nullára csökkent az iráni kikötők felé irányuló és onnan induló kereskedelmi forgalom, ugyanakkor egyes értesülések szerint Irán a korábbinál nagyobb mértékben támaszkodik a szárazföldi teherszállításra.

Marco Rubio külügyminiszter szombaton azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy Irán túszul ejtse a globális energiapiacokat. A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter a többi között erről is tárgyalt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, akit arról is biztosított, hogy az Egyesült Államokból származó energiahordozók India rendelkezésére állnak, ha beszerzési forrásainak diverzifikációját tervezi.

Sajtójelentések szerint szintén szombaton Donald Trump amerikai elnök telefon tárgyalt Tamím Ál Száni katari emírrel az iráni konfliktusról.

Katar az elmúlt napokban bekapcsolódott az Iránnal folytatott egyeztetésekbe, és ennek részeként Muhammad Ál Száni katari miniszterelnök és külügyminiszter telefonon beszélt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, akit a Hormuzi-szoros megnyitására szólított fel.

(MTI)