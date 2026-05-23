2026. május 23. 20:37

Szigorításokat jelentett be a "zöld kártya" igénylésének szabályaiban az amerikai bevándorlási hivatal

Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély, az úgynevezett "zöld kártya" igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala.

Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (U.S. Citizenship and Immigration Services) hivatalosan közölte, hogy a jövőben azon külföldieknek, akik zöld kártyát igényelnek a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk.

A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot és külföldről kell az igényt benyújtani.

Kivétel lehetséges rendkívüli körülmények esetén, de erről a bevándorlási hatóság egyedi alapon dönt, és abban szerepet játszik, ha az illető "gazdasági hasznot" jelent, vagy "nemzeti érdek" fűződik maradásához - olvasható. Az állandó tartózkodási engedély igénylésének egy gyakori indoka, hogy külföldi állampolgár az Egyesült Államok állampolgárával köt házasságot, hogy az ilyen eseteket miként érinti az új szabály egyelőre nem derült ki.

Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy azok a legálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi állampolgárok, akik állandó tartózkodási engedélyért folyamodtak a döntést az országon belül várhatták ki, és a már elindult eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az országban.

Az Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat indoklása szerint a szigorítással "kiskaput" szüntetnek meg, és az új szabály visszatérést jelent a zöld kártyáról szóló jogszabály eredeti szándékához.

(MTI)