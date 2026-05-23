Frontálisan ütközött két villamos szombaton a nyugat-németországi Düsseldorfban, több mint ötvenen megsérültek, sokakat kórházba kellett szállítani - közölte a helyi tűzoltóság.
A baleset délelőtt fél 12 tájban történt a város egyik zsúfolt útkereszteződésében, a mentők gyorsan a helyszínre vonultak.
Huszonnyolc sérültet kórházba szállítottak, további huszonnyolc ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a helyszínen látták el - tudatta közleményben a tűzoltóság.
A baleset oka egyelőre nem ismert, a rendőrség megindította a nyomozást.
