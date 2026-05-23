Bányarobbanás Kínában - 82 halott

Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén szombaton, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek - jelentette az ország állami médiája.

A Hszinhua kínai hírügynökség közlése szerint a Sanhszi tartományban lévő bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-dioxid megemelkedett szintje miatt.

A The South China Morning Post című kínai lap úgy tudja, a robbanás idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért.

(MTI)