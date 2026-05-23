2026. május 23. 13:27

Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét

Erős, 6-os magnitúdójú földrengést észleltek péntek késő este a hawaii Nagy-sziget Honaunau és Napoopoo települései környékén - közölte az Amerikai Földtani Intézet (USGS), amely a rengést követően a Kilauea vulkán aktivitását is vizsgálja.

Az intézet tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A rengést széles körben érezni lehetett a Hawaii szigetcsoporthoz tartozó Nagy-szigeten, valamint Mauin és Oahun is.

A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ közlése szerint nem várható cunami; a hatóságok egyelőre nem számoltak be károkról vagy sérültekről.

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely 2024 decembere óta többször is kitört. Komolyabb károkat 2018-ban okozott, amikor a kitörés több mint 700 lakóépületet pusztított el.

A Hawaii Vulkánobszervatórium (HVO) pénteken kiadott előrejelzésében közölte, hogy számításai szerint a következő kitörés május 24. és 27. között várható.

(MTI)