Gazdaság :: 2026. május 23. 19:52 ::

Kármán András meghívta bezzegország pénzügyminiszterét

Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg Kiriákosz Pierakákiszt, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson az ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council) ülése kapcsán.

"A találkozó keretében meghívtam az Eurogroup elnökét Budapestre. Pierakákisz úr a meghívást örömmel elfogadta, így június 25-26-án Magyarországon folytathatjuk az egyeztetést, amin részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is" - írta Kármán András a Facebook-oldalán szombaton.

Nem magától értetődő, hogy az Eurogroup elnöke informális találkozóra invitálja egy nem eurót használó ország pénzügyminiszterét. Az Eurogroup legmagasabb rangú tisztségviselője megerősítette, hogy "Magyarországnak helye van a testület inkluzív formátumának az egyeztetésein, ahol arra számít, hogy nagyon hasznos résztvevők leszünk" - fűzte hozzá a miniszter.

Kiriákosz Pierakákisz annak a Görögországnak a pénzügyminisztere is egyben, amelyik a költségvetési fegyelem, az államadósság csökkentés szempontjából jelenleg európai "bezzegország". Jelenleg Magyarországnak is a hiteles és kiszámítható költségvetési politika az elsődleges célja. A 3 százalék alatti költségvetési hiány, a csökkenő államadósság, a tartósan alacsony infláció és kamatterhek, valamint a stabil árfolyam pedig megnyitják majd az utat az euró bevezetése előtt is - fejtette ki Kármán András.

A magyar pénzügyminiszter Facebook-oldalán arról is írt, hogy az ECOFIN hivatalos programja mellett pénteken este bemutatkozó találkozáson vett részt Valdis Dombrovskisszal, az Európai Bizottság gazdasági és termelékenységi biztosával, Lettország korábbi miniszterelnökével.

"Egyetértettünk, hogy remek volt az első megbeszélésünk, és bizakodóak lehetünk a jövőbeli együttműködésünkkel kapcsolatban. Természetesen szóba került az RRF-források hazahozatala, amiről kollégáival, az Európai Bizottság delegációjának tagjaival hétfőtől péntekig Magyarországon tárgyaltunk" - írta Kármán András.

Hozzáfűzte: Dombrovskis ehhez kapcsolódóan egy eheti interjúban is úgy fogalmazott, hogy "jók a kilátások a források felszabadítására".

(MTI)