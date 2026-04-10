2026. április 10. 11:21

Indiai kendermagot vontak ki a forgalomból

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradék (klórpirifoszt) miatt visszahívják a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonják a TRS márkájú, Indiából származó koriandermagot - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a 100 grammos kiszerelésű, 2027. augusztus 31. minőségmegőrzési idejű, Whole Dhania Coriander Seeds (Egész Dhania koriandermag) elnevezésű terméket, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki az Indiából származó koriandermagban. A termékből Magyarországra is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, a cégek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket: kivonják a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket.