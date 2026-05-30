Háború :: 2026. május 30. 18:51 ::

Roszatom: ukrán drón csapódott be zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába

Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbinacsarnokába - közölte a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

"Ma délután egy ukrán támadó drón csapódott be az atomerőmű 6-os blokkjának turbinacsarnokába, és robbanást okozott" - írta közleményében Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója. "A robbanás nem okozott kárt a létesítmény fő berendezéseiben, de lyukat ütött a turbinacsarnok falában" - tette hozzá. Lihacsov szerint célzott támadás érte az atomerőművet.

A vezérigazgató a támadással kapcsolatban rámutatott: "Egy lépéssel közelebb kerültünk egy olyan eseményhez, amely nagy valószínűséggel azokat is érintheti, akik messze Oroszország és Ukrajna határain túl élnek, és még mindig azt hiszik, hogy teljes biztonságban vannak".

Ukrajna részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.

A zaporizzsjai atomerőművet Oroszország 2022 márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében, a frontvonal közelében található. A háború során többször is tűz alá került, ami felvetette egy esetleges nukleáris baleset veszélyét.

(MTI)