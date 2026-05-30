Közel tízezer elítéltet engednek szabadon az aktuális kommunista szeánszok örömére Vietnámban

Vietnámban szombaton bejelentették, hogy megközelítőleg tízezer elítélt nyeri vissza a szabadságát rövidesen a legutóbbi parlamenti választások alkalmából.

A kommunista országban gyakran gyakorolnak közkegyelmet fontos események alkalmából.

Június elején 9950 fogvatartottat helyeznek szabadlábra az idei amnesztia keretében To Lam, a vietnámi Kommunista Párt főtitkára, államfő által aláírt amnesztia szerint.

Az intézkedés a "Kommunista Párt (ötévente megtartott) kongresszusának, illetve a nemzetgyűlési választásoknak a sikerét" hivatott jelezni - közölte Le Van Tuyen közbiztonsági miniszter sajtótájékoztatóján.

Vietnámban márciusban tartották a parlamenti választásokat. A legfőbb törvényhozó szerv feladata lényegében a hatalmon lévő Kommunista Párt döntéseinek ratifikálása.

Az idei közkegyelemben részesülők között 63 külföldi állampolgár - közöttük 56 férfi és hét nő - van.

Tavaly éves rekordnak számító - 22 ezer - bebörtönzött nyerte vissza a szabadságát Saigon - a mai Ho Si Minh-város - elestének 50. és a függetlenség kikiáltásának 80. évfordulója alkalmából.

2009 óta mintegy 118 ezer fogvatartott részesült előzetes szabadlábra helyezésben.

A vietnámi törvények értelmében a "a kormány megdöntésének kísérlete", illetve "terrorizmus" címén elítélt foglyok nem számíthatnak megkegyelmezésre.

A közbiztonsági minisztérium korábbi jelentései szerint országszerte több mint 190 ezer ember ül börtönben.

(MTI)