Videók :: 2026. május 30. 19:47 ::

Előzetes: kulisszatitkok a Bűnvadászokról

Rendhagyó adással jelentkezik az első Bűnvadászok Podcast, amelyben eddig nem látott forgatási jeleneteket mutatunk be, és részletesen elemezzük a műsor legikonikusabb pillanatait. Vendégeinkkel őszintén beszélgetünk a választások utáni szünet okairól, a dobozban maradt „bogaras” epizódról, valamint arról, hogy megrendezett jeleneteket vagy a keserű valóságot láthatják-e a nézők a képernyőn.

Műsorunk a jövőben rendszeresen jelentkezik majd: fókuszban a közbiztonság aktuális kérdései és az akciók utólagos elemzései állnak - írják a videó készítői.