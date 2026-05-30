Életveszélyes sérülést szenvedett rollerbalesetben egy szurkoló, de a BL-döntő kedvéért megszökött a kóházból

A rendőrség egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett angol férfit keres, akit délután vittek kórházba miután elektromos rollerrel esett el - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a Facebook-oldalán.

Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.

Mivel a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége, a rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot - olvasható a bejegyzésben.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

(MTI)