Anyaország :: 2026. május 30. 18:30 ::

Tarr Zoltán mindenkitől várja az információkat az Nemzeti Grófo-alap pénzosztása kapcsán

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tarr Zoltán, aki erről a Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot.

"Kérem azokat, akik rendelkeznek információval a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, akár a Nemzeti Kulturális Alap programból, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot" - emelte ki a miniszter.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hova és milyen módon került el az ő adóforintjuk. "Vajon ezekből a pénzekből jutott-e támogatás a Fidesz holdudvarának? Közpénzt használt fel a Fidesz arra, hogy a saját kampányát és propagandáját támogassa? És ha ez így történt, akkor ki a felelős ezért?" - tette fel a kérdéseket a miniszter.

"Fényt derítünk az igazságra, megmutatjuk nektek, hogy mi is rejlik az NKA botrányos, 17 milliárdos pénzköltése mögött" - fogalmazott.

Kiemelte: 17 milliárd forint, óriási összeg, akár 50 darab új, csúcskategóriás CT-t is lehetett volna belőle vásárolni, de az előző kormány másképp döntött. Ők inkább a Fidesz művészeti holdudvarának adták a pénzt, jellemzően olyan zenészeknek, akik a NER szolgálatába álltak a választási kampányban - mondta.

Emlékeztetett: ez az úgynevezett NKA botrány, az egyik legsúlyosabb ügy a NER végnapjaiból, melynek felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz.

Felidézte: nem sokkal az április 12-i választás előtt derült fény arra a sötét ügyre, amely az NKA-botrány címen híresült el. Ekkor derült ugyanis az ki, hogy Hankó Balázs az általa vezetett minisztérium kereteiből, illetve a Nemzeti Kulturális Alap keretéből Fideszhez közeli művészeknek adott jelentős támogatást annak érdekében, hogy segítsék a Fidesz választási kampányát nemcsak úgynevezett kulturális műsorok keretében, hanem például a DPK (Digitális Polgári Kör) gyűlések programjai elemeként is - tette hozzá.

Mint mondta, az újonnan felállt társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium azonnal munkához látott, amint megtörtént hivatalosan is a miniszteri feladat és hatáskörök átadás-átvétele. Belső vizsgálat indul a közpénz felhasználás kapcsán valószínűsíthető visszaélések miatt - emelte ki.

Hozzátette: elkezdték összegyűjteni azokat az információkat, amelynek alapján meg tudnak indítani egy belső vizsgálatot arra nézve, hogy mik is voltak a döntéshozás folyamatai, hogyan és milyen formában utasította a leköszönt miniszter a Nemzeti Kulturális Alapot a különböző támogatások kiutalására, és hogy milyen elszámolások, milyen szerződések születtek ezeknek a támogatásoknak a fedezésére.

Felidézte: időközben három feljelentés is érkezett a nyomozóhatósághoz. Május 27-én, szerdán a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes munkatársai kiszálltak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntetőeljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők föl a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan - mondta a miniszter.

Kiemelte: nem biztos, hogy minden, az ügyre vonatkozó iratot le tudtak foglalni a NAV munkatársai, a minisztérium alagsorában ugyanis hegyekben állnak a ledarált dokumentumokkal teli zsákok. A kormány azonban bízik benne, hogy ez nem akadályozza a nyomozást és végül minden részletre fény derül a magyar kulturális élet egyik legsúlyosabb botrányában - hangoztatta.

(MTI)

Korábban írtuk: